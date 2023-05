Cantor amazonense João Victor divide palco com Tierry neste sábado em Manaus

Manaus/AM - O cantor amazonense João Victor lança nesta sexta-feira, 5, a nova música de trabalho nas principais plataformas digitais. A canção que foi batizada de “Novo Amor”, conta a história de sofrência de uma pessoa em busca do novo e verdadeiro amor.

O single que tem a composição assinada por João Victor Xavier, Luis Paulo Valois e Douglas Garavito pode ser ouvido no YouTube, Spotify, Deezer, Sua Música e Apple Music.

De acordo com João Victor, a música “Novo Amor” veio para fazer o público sofrer. “Muita sofrência é o que o povo pode esperar dessa música, principalmente aqueles que estão buscando aí um novo amor, aquele amor verdadeiro”, declarou o artista que também afirmou estar ansioso pela divulgação deste trabalho.

“Esse novo trabalho foi planejado e executado com muito carinho para agradar o público. Toda a equipe está se empenhando bastante nesse novo projeto e o que todos nós esperamos é que seja um sucesso”, afirmou.

Carreira

A música sempre fez parte da vida de João Victor. Ele relata que quando criança, ainda sem saber ler, já cantava músicas de ícones do sertanejo como Zezé Di Camargo e Luciano no karaokê do pai. Aos nove anos iniciou a aprendizagem musical, estudando violão e teclado. Sempre fã de sertanejo e vários outros gêneros, foi construindo sua trajetória artística.

Hoje, com mais de uma década de estrada, enfrentando desafios e celebrando conquistas, surge a oportunidade de trilhar seu próprio caminho e recomeçar uma nova história.

João Victor tem mais de 10 mil seguidores no Instagram (@cantorjoaovictor), onde compartilha sua rotina e vídeos cantando músicas autorais e sucessos de grandes artistas.

Agenda

Neste fim de semana, além do lançamento do novo single, João Victor faz shows pela cidade de Manaus. Na sexta-feira, o artista é atração no Villa 984, a partir das 22h e também se apresenta no Mih bar, a partir das 00h30.

No sábado, 6, ele marca presença no All Night, a partir das 22h e também se apresenta no Podium da Arena da Amazônia ao lado do cantor Tierry. João Victor finaliza a agenda do fim de semana com apresentação no Moessner às 03h.