Camelos Barbados anunciam 1º lote do Bloco do Eu Sozinho em Manaus

Os ingressos custam R$ 40 no primeiro lote e estão à venda nas lojas Via Uno nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular.

Manaus/AM - No dia 19 de fevereiro o tradicional Bloco do Eu Sozinho acontece no Clube da Assinpa em Manaus. A banda Camelos Barbados vai comandar a festa com os maiores sucessos da banda Los Hermanos.

