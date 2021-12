Boi Garantido anuncia que não abrirá edital de toadas para 2022

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido (AFBBG) anunciou que trabalhará seu projeto musical 2022 ancorado nas obras dos anos 2020 e 2021 e não realizará escolha pública de toadas.

De acordo com a diretoria do bumbá encarnado, haverá seleção de toadas, porém demandadas pela Direção da Direção Geral do Espetáculo (DGE), e sob orientação, organização e determinação da presidência do Garantido. “Pelo investimento intelectual, a decisão da diretoria se baseia na perspectiva do que já foi produzido pelo Garantido em matéria de trilha sonora de espetáculo, nos anos de 2020 e 2021”, esclarece o presidente Antônio Andrade.

Ainda de acordo com Andrade, em face dos investimentos contidos nos projetos dos álbuns "Somos o Povo da Floresta" (2020) e "Eu amo Parintins" (2021), ambos disponíveis nas plataformas musicais, não há necessidade de abrir edital para escolha de toadas em 2022. "Essa decisão foi pensada e amadurecida, assim como tudo que estamos fazendo pensando no bicampeonato. Temos bons produtos e vamos trabalhar com eles", resumiu.