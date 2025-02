Bloco Vem Circular terá evento kids e muito samba com A Grande Família neste sábado

A tradicional Escola de Samba A Grande Família, uma das mais emblemáticas de Manaus, traz toda energia e ritmo do samba para o Shopping Grande Circular neste sábado, 22/02, a partir das 19h na praça de alimentação. Conhecida por seu símbolo, o galo, e pelas cores vermelho e branco, a escola dá sequência a programação carnavalesca do shopping. A entrada é gratuita.

Em uma verdadeira homenagem às tradições do Carnaval de Manaus, o shopping se destaca ao levar à sua programação a escola de samba do bairro São José, fortalecendo a cultura local e a participação da comunidade. O show faz parte das atrações do ‘Bloco Vem Circular’ que oferece atrações gratuitas até o início do mês de março.

A programação do bloco tem início na sexta-feira, 21/02, com o Especial Marchinha de Carnaval. Tradicionais na cultura brasileira, as marchinhas ganham destaque a partir das 19h, em um evento gratuito e aberto ao público, celebrando a folia e a alegria do Carnaval.

No sábado, 22/02, a folia começa às 16h com o animado Bailinho de Carnaval Kids, trazendo muita diversão para os pequenos. Às 17h, uma bandinha assume o palco, contagiando a criançada com sua animação e espalhando alegria por todos os cantos do centro de compras.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, o bloco é uma verdadeira celebração das tradições do Carnaval local e, com atrações como o Bailinho de Carnaval Kids e a apresentação da Escola de Samba A Grande Família, busca-se promover inclusão e diversão para todas as idades.

“Nosso objetivo é criar um ambiente de alegria, onde as famílias possam se reunir, brincar e vivenciar o melhor do Carnaval de forma gratuita e acessível”, afirma Júlio.

Programação Completa

Dia 21/02 – sexta-feira

19h - Música na Praça: Especial Marchinha de Carnaval

Dia 22/02 - sábado

16h às 19h - Bailinho de Carnaval Kids

17h às 19h - Bandinha com Personagens

19h às 20h - Show Escola de Samba Grande Família

20h - Música Na Praça: Especial Marchinha de Carnaval

Dia 28/02 - sexta-feira

19h - Vira Mês Bloquinho do Vem Circular com Lucas Alho

Dia 01/03 – sábado

16h às 19h - Bailinho de Carnaval Kids (Com Concurso De Fantasia)

17h às 19h - Bandinha com Personagens

19h - Música na Praça: Especial Marchinha de Carnaval

Dia 04/03 – Terça-feira de Carnaval

17h às 19h - Bandinha com Personagens

19h - Roda de Samba - Couro Velho

Mais informações podem ser obtidas no instagram @shoppinhgrandecircular.