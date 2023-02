Bloco do P10 vai ferver terça-feira gorda em Manaus

Manaus/AM – O estacionamento da Universidade Nilton Lins vai se transformar na Cidade do Carnaval nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro no Circuito Vip quando acontecem três blocos: Blocos do Manaus Memes, Bloco do Vieiralves e Bloco do P10, respectivamente.

O tradicional Bloco do P10 será na terça-feira, dia 21, e já foi considerado por 3 anos consecutivos como o melhor bloco do carnaval de rua da cidade. Em 2020, o Bloco do P10 reuniu 70 mil pessoas e se tornou o maior bloco de Manaus naquele ano. O evento também está previsto para iniciar às 16h com previsão de término para às 4h da manhã.

O passaporte para a Área VIP custa R$105 e para o Lounge ROX custa R$205,00 para pagamento em dinheiro ou pix e poderão ser adquiridos online através do site Shopingressos.com.br e presencialmente nas Óticas Diniz do Sumaúma, Manauara e Amazonas Shopping.