Bloco do Manaus Memes agita carnaval em Manaus

Manaus/AM – No sábado de carnaval, 18, o perfil do Instagram Manaus Memes coloca pela primeira vez na rua um bloco de carnaval. A festa terá início às 16h e contará com concurso de fantasias, sorteios de brindes e espaços instagramáveis. O bloco vai acontecer no estacionamento da Universidade Nilton Lins.

A página conta com mais de 488 mil seguidores e é famosa por compartilhar memes e notícias relacionadas ao Amazonas. A entrada para pista será gratuita, mas haverá venda de passaportes para Front Stage, camarotes fechados e também o lounge Rox.

O passaporte para a Área VIP custa R$105 e para o Lounge ROX custa R$205,00 para pagamento em dinheiro ou pix e poderão ser adquiridos online através do site Shopingressos.com.br e presencialmente nas Óticas Diniz do Sumaúma, Manauara e Amazonas Shopping.

O evento contará com posto médico, reforçado esquema de segurança privada, bombeiros civis e também terá o apoio da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM).

SERVIÇO

Evento: Circuito Vip de Carnaval

Data: 18/02 - Sábado - Bloco do Manaus Memes, 19/02 - Domingo - Bloco do Vieiralves e 21 de Fevereiro - Terça - Bloco do P10

Local: Estacionamento da Universidade Niltons Lins - Parque das Laranjeiras

Início: 16h00

Término: 04h00

Acesso: Entrada gratuita na pista

Passaportes para Área Vip e Camarote: Valores de R$105 a R$205 (Ingressos para os 3 dias - Valores para pagamentos em PIX ou Dinheiro)

Pontos de Venda: Online pelo site Shopingressos.com.br e nas Óticas Diniz (Sumaúma, Manauara e Amazonas Shopping)