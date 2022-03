'Bloco da Cobra Grande' agita este sábado conectando carnaval e arte em Manaus

Manaus/AM - Frevo, rock, brega, música latina e carimbó vão aquecer o Bloco da Cobra Grande no sábado (19), a partir das 16h, na Assinpa (Av. da Lua, s/n, Aleixo). O evento é destinado apenas a pessoas com vacinação contra Covid-19 comprovada. O passaporte para a folia multicultural custa R$ 40 (segundo lote) e pode ser adquirido no site Sympla ou via chave pix: [email protected]

Com a proposta de fomentar produções culturais independentes, o Bloco conecta o público carnavalesco ao trabalho autoral de artistas da cidade. O tom de folia será garantido pelo frevo de Rosivaldo e Os Metais de Olinda e pelos setlists da DJ llluaninha e do DJ Ravi Veiga. Compositores de longa data da cena manauara, Os Maninhos apresentam projeto de estreia, interpretando as clássicas do carnaval e do carimbó amazônico.

As bandas Agenor, Agostinho e Léo, Casa de Caba e Mady e Seus Namorados são as atrações do cenário indie alternativo e apresentam repertório autoral. Em oito horas de música, uma atmosfera mítica tomará conta do Bloco com as projeções psicodélicas do Vj Adriohm. O brilho da festa está garantido com a presença da Glitterize, oferecendo aos foliões o serviço de aplicação de glitter .

Há 15 anos no ramo de produção cultural, Agenor Vasconcelos pontua que toda renda do Bloco será destinada à produção de projetos futuros, marcando o evento como uma iniciativa de fomento cultural que vai além do carnaval.

"O carnaval é também lugar de fortalecer a autonomia dos artistas, e isso é uma característica essencial do nosso Bloco, feito por músicos e produtores independentes. Além de garantir a folia ativando elementos da cultura amazônica, o evento contribui para movimentar a economia da cidade", explica o produtor.

Atrações

O Bloco é comandado pelo trio Agenor, Agostinho e Léo. Do rock ao pop, do dancehall ao carimbó, a banda formada em 2019 já se apresentou em espaços como Tacacá na Bossa, Bar Caldeira e Ao Mirante Music Bar. No repertório, músicas do disco homônimo lançado em 2020, disponível nas principais plataformas de música.

A Mady e Seus Namorados foi criada em 2017 pela musicista e produtora manauara Mady. Em 2020 a banda lançou "Amor colombiano", álbum com 12 faixas, disponível nas plataformas de música. Já se apresentou em eventos como Tacacá na Bossa, Virada Sustentável e Festival Passo a Paço passeando pela brega pop, lambada e guitarrada.

Há 10 anos trazendo o clima de Pernambuco ao carnaval de Manaus, a banda Rosivaldo e os Metais de Olinda também é atração confirmada. “Surgimos de uma emergência no carnaval do Educandos. Uma banda não teve condições de se apresentar, eu montei um grupo de alunos e professores de bandas e fanfarras e salvamos o evento”, conta Rosivaldo Menestrel, idealizador da banda.

A Casa de Caba apresenta uma sonoridade peculiar com influências de maracatu, afoxé e baião, passando também pelo forró xoteado e rock and roll. Formada em 2012, a banda traz canções com análises sociais e questões humanas. A Casa de Caba tem três discos lançados e disponíveis nas principais plataformas de streaming.

Em projeto de estreia, Os Maninhos apresentam repertório especial. O trio formado por Magaiver Santos, Agenor Vasconcelos e Marcelo Nakamura se junta à Mady (guitarra), PH Pena (baixo) e Leonardo Moraes (bateria) para mesclar cultura amazônica e folia carnavalesca.

Discotecagem

Desde 2009, a DJ Luana Aleixo é nome garantido nas principais festas do circuito alternativo e LGBTQIA+ em Manaus. A produtora e DJ é responsável pela Tereza, evento junino e carnavalesco, fielmente prestigiado. Produz festas comprometidas com a cultura pop, a diversidade brasileira, o conceitual experimental, a nostalgia millenial e a difusão da música eletrônica.

Ravi a.k.a Naty Veiga, é TREND DJ e viaja por diversos gêneros musicais como latin urban, cumbia, axé, carimbó, brega funk, funk, techno brega, rock alternativo, pop, música eletrônica experimental e comercial. É produtor cultural do projeto ‘Miga Sua Lôca’ e ‘Tacapeia Manaus’