Black Is Beatiful com Luso Neto homenageia vozes negras em Manaus

Manaus/AM - No dia 19 de novembro, Luso Neto apresenta seu show Black Is Beautiful, onde exalta vozes negras brasileiras de cantores e compositores inquestionáveis que fazem parte da construção da MPB, do samba, da música brasileira. E como tudo se trata de consciência, uma vez que novembro é o mês azul, para lembrar que os homens precisam ter cuidados especiais com sua saúde, o cantor revela que fará uma apresentação com músicas gravadas por vozes negras masculinas.

“Como o mês de novembro é azul e dedicado aos homens e também à Consciência Negra, eu resolvi homenageá-los de uma vez só. Só vozes masculinas da nossa MPB”.

O repertório é recheado de músicas conhecidas nas vozes de grandes: Cartola, Milton Nascimento, Luiz Melodia, Emilio Santiago, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Toni Garrido, Serginho Moah, Marcelo Falcão, Tim Maia, Zé Ramalho.

O dia da Consciência Negra tem, antes de tudo, o propósito de despertar os olhares das pessoas para problemas quase invisíveis para peles brancas. Em outra importância, o mês de novembro também nos lembra que homens devem ter seus cuidados com a saúde, por isso esse mês é dedicado também a eles.

Portanto, mais do que uma homenagem, o show Black Is Beatiful é o despertar da consciência para problemas existentes em nossa cultura sob o ponto de vista do preconceito que ainda existe em dias de hoje nesses dois aspectos: A cor da pele e a saúde masculina. São considerados tabus, com uma barreira social ainda a ser derrubada, mas que felizmente estão sendo combatidas, nesse caso, com o reconhecimento dos talentos de grandes personalidades que formaram e formam a música brasileira e, no outro momento, com a derrubada do preconceito a respeito dos cuidados da saúde masculina.

Luso Neto tem identificação com a música negra, pela força de sua voz, o timbre de cantores de soul e blues é conhecedor da história cruel da escravidão brasileira. Foi também embaixador da campanha contra o câncer de próstata, em 2013 na cidade de São Paulo, ao lado de personalidades como Oscar Schmitz e artistas globais.

O show Black Is Beatiful acontecerá no dia 19 de novembro no novo 5HT Gastrobar, que fica Rua Huascar de Figueiredo, 113 – Centro de Manaus. As mesas especiais para 4 pessoas serão vendidas a R$100,00, com direito a DrinkBrind, na área interna do bar. Haverá mesas para duas pessoas por R$50,00. O ingresso individual, para quem prefere comprar no dia, é de R$20,00 para a área externa, superior e inferior. Não há cobrança de couvert.