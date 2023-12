Bhanda da Bhaixa da Hégua anima foliões em fevereiro em Manaus

Manaus/AM - A Bhanda da Bhaixa da Hegua vai agitar o público no dia 4 de fevereiro de 2024, às 14h, na Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

A tradicional Bhanda da Bhaixa da Hegua, nasce em 1991, durante um porre memorável no Bar Casa Ideal, do comerciante Renato Freitas, ele conseguiu convencer mais meia dúzia de malucos a embarcarem no seu velho sonho.

Paulo Tavares, Coronel Benfica e Renato Freitas, o dono da Hégua e os 'caras' do pedaço estavam nesse dia e participaram ativamente da criação dessa brincadeira.

FUNDAÇÃO - Participaram da criação da Bhanda da Bhaixa da Hégua, entre outros, o próprio Vavá das Candongas, Renato Freitas, Erasmo Amazonas, Pedro Bruno, João Branco, Bianor Mitoso, Demetrius Sales (irmão da vereadora Mirtes Sales), Paraguaçu, Manuelzinho Batera, Carlinhos Melo, Delcídio Castro , Paulo Tavares e Teresa Brandão, dona do histórico Bar São Francisco.

ELAINE RAMOS - A saudosa colunista social Elaine Ramos foi escolhida para ser madrinha da banda. Nessa foto aí, de 1997, onde ela aparece ao lado de Mário Adolfo, Pauderney Avelino e Hermengarda Junqueira, Elaine havia sido coroada rainha da banda Calçada Alta.

Os paidéguas resolveram acrescentar um “H” na grafia para perpetuar uma gíria da época para designar os lambanceiros, os caras que eram cheios de “H”.

A banda também iria ser cheia de “H”.

Durante a reunião de fundação, ficou acertado que a banda iria desfilar pelas ruas de Educandos no domingo magro de carnaval, exatamente no dia posterior ao embalo da BICA.

O carnaval dos paidéguas foi armado em frente à Casa Ideal e, aparentemente, foi um grande sucesso, apesar de ninguém ter tido coragem de sair em passeata pelas ruas do bairro.

Não bastasse isso, o boneco mamulengo da rainha da banda, uma Hégua humanizada inspirada em Rosane Collor, na época primeira-dama do Brasil, era capaz de tirar qualquer um do sério.

HISTÓRIAS DA HÉGUA COM (H) - Feita em fibra de vidro (uma novidade, na época!) e quase em tamanho natural, a Hégua reafirmava as vantagens do matriarcado sobre o patriarcado: era a primeira vez, em Manaus, que uma figura feminina comandava uma fuzarca de machões com firma reconhecida em cartório.

Além dos olhos azuis e da dentadura avantajada, a Hégua tinha uma cintura de vespa combinada com uma bunda de tanajura e umas mamonas verdadeiramente assassinas.

Era impossível olhar pra ela, mesmo de relance, e não sentir tesão por aquilo.

INSPIRAÇÃO PARA O FILME AVATAR - Não sei não, mas acho que o cineasta James Cameron deve ter se inspirado na Hégua da Bhaixa para criar a belíssima caçadora Neytiri, do blockbuster Avatar.

Em 1992, cerca de 500 pessoas foram conferir a presepada no segundo ano de desfile da banda, por conta das insistentes e hilariantes notinhas da colunista Elaine Ramos, no jornal Amazonas em Tempo, divulgando o evento.

Pela primeira vez, eles saíram pelas ruas de Educandos sob o comando da gostosíssima Hégua e foram arregimentando para suas fileiras dezenas de blocos tradicionais que se preparavam para desfilar no Sambódromo.

12 ANOS DEPOIS - A Hégua volta pra mim depois de 12 anos , eu na época em 2011 passei pro Alcides Castro e após esse período ele devolve a Hégua pro ex-presidente e atual que no passado havia confiado a banda da baixa da hegua a ele.





Com informações da assessoria.