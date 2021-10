'Benefícios dos Chás' é tema de palestra em Manaus; confira programação

Manaus/AM - Para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) promoverá uma série de palestras sobre os “Benefícios dos Chás”, oficina de “Rótulos de Alimentos” e rodas de conversa sobre o “Direito Humano à Alimentação Adequada”. A programação será realizada em três Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), mantidos pelo Governo do Amazonas, no período de 13 a 18 de outubro, sempre às 9h30.

O objetivo da ação é sensibilizar a população dos CECFs e do Ceci, principalmente os idosos, quanto ao excesso do consumo de alimentos industrializados, e ajudá-los a identificar o excesso de açúcar e sal por meio da leitura dos rótulos. A intenção da roda de conversa é dotar os usuários dos centros de conhecimentos a respeito do direito à alimentação adequada, que é garantido constitucionalmente.

As ações serão desenvolvidas pela equipe técnica de nutricionistas e assistentes sociais da Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gadsan), do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB). As programações do dia 13 de outubro serão desenvolvidas no CECF Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio; no dia 14, acontecerão no CECF Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova; e no dia 15 será a vez do Ceci, no bairro Aparecida. A programação se encerra no dia 18, no CECF Teonízia Lobo, no bairro Mutirão.

A gerente da Gadsan, Kaliny Alves, explica que a ação nos centros é de muita importância, porque visa sensibilizar a população e os trabalhadores da rede socioassistencial para a problemática da fome e sua erradicação, bem como sobre os cuidados no sentido de optar por uma alimentação saudável. “Proposta que se concretiza a partir de estratégias de sustentabilidade, estreitamento de laços familiares e oferta de alimentos saudáveis para a mesa de todos”, sintetizou a nutricionista.

Dia Mundial da Alimentação – Preconizado pelas Nações Unidas, o Dia Mundial da Alimentação tem o intento de alertar sobre a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade, chamada de Segurança Alimentar e Nutricional. Também foca nos problemas sociais associados a ela, por exemplo, a fome, a desnutrição, a pobreza, dentre outros.

Confira a programação:

• Quarta-feira, dia 13 – CECF Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio

• Quinta-feira, dia 14 – CECF Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova

• Sexta-feira, dia 15 – Ceci Aparecida

• Segunda-feira, dia 18 – CECF Teonízia Lobo, no bairro Mutirão