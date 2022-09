Bazar da Rayana acontece neste sábado com produtos a partir de R$ 1 real em Manaus

Os interessados em saber onde o Bazar irá estar nos próximos finais de semana, é só acompanhar nas redes sociais @bazardarayana e também no Facebook Bazar da Rayana, ou através do WhatsApp 98216-9076.

Manaus/AM - Conhecido como "O Gigante do Norte" por ofertar produtos a partir de R$ 1 real, o Bazar da Rayana acontece neste sábado (17), com entrada e estacionamento gratuitos a partir das 08h30 até 21h no estacionamento do supermercado Coema, localizado na Avenida Torquato Tapajós, Ao lado da Coca-Cola.

