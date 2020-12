Banda Los Matrinxãs realiza live no Vila Vagalume nesta quarta-feira

Manaus/AM - A Banda Los Matrinxãs realiza uma live nesta quarta-feira (9), às 16h, na Casa Criativa Vila Vagalume 80 (Avenida Agostinho Caballero Martin, 234, São Raimundo). O evento contará com a participação de artistas manauaras como Magaiver Santos, Marcelo Nakamura, Agenor Vasconcelos, Rafha Mendonza e Elizeu Costa.

Após dois anos de atividade cultural através da música regional, a banda Los Matrinxãs, que já é conhecida nas casas, eventos e fãs desse estilo de som em Manaus, resolveu apresentar o seu trabalho para um público maior, divulgando músicas de sua autoria, inspiradas no ritmo do beiradão.

O Projeto “Los Matrinxãs e amigos na Vila” trata-se de uma produção audiovisual pensada bem antes da pandemia da Covid-19. O que antes seria um show destinado ao grande público e diversos artistas participantes, devido à crise sanitária mundial e às regras de distanciamento social, teve que ser adaptado para uma transmissão digital via internet, que tem sido alternativa atual de manutenção do entretenimento.

O Los Matrinxãs surgiu em 2018, em Manaus, nas proximidades do Teatro Amazonas, tendo como idealizador Victor Felix Liotto. No início, a banda se apresentava semanalmente em duas casas de eventos e se chamava Trio Matrinxã. Em outubro do mesmo ano, com o convite para se apresentar no Largo São Sebastião e a entrada de mais um integrante, o trio transforma-se na Banda Los Matrinxãs, que hoje tem 5 integrantes: Felipe Correa (guitarra), Paulo Henrique Pena (contrabaixo), Ranyelle Araújo (bateria) e Paulo Victor Pontes (percussão). Stivisson Menezes, percussionista conhecido no cenário musical, também é um dos artistas convidados para a live.

A proposta é pautada na música regional com um vasto acervo de referências, com influência maior da Guitarrada, ritmo genuinamente amazônico, e de grandes mestres do carimbó, como Mestre Verequete, Oseas da Guitarra, André Amazonas, Magalhães e tantos outros. Soma-se ainda a cumbia psicodélica peruana, os tambores do Gambá de Maués e outras expressões da nossa floresta. A intenção é apresentar e unir toda Amazônia nas suas músicas e proporcionar um som de qualidade a qualquer lugar do mundo, para que todos os envolvidos e principalmente o público prove a textura do sabor musical manauara.

“Me sinto muito entusiasmado em poder fazer uma live com pessoas que eu admiromuito, que são referências em Manaus. Nessa apresentação vai rolar bastante música autoral dos Los Matrinxãs e dos artistas convidados. É uma grande oportunidade de registrar o trabalho que a gente vem aperfeiçoando desde 2018”, conta Victor Felix Liotto, idealizador, cantor e compositor do projeto.

“Los Matrinxãs e Amigos na Vila” tem o apoio da Prefeitura da Manaus, do Governo Federal e foi contemplado pelo Edital Conexões Culturais 2020, da Lei Aldir Blanc.