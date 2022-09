Banda Liverpool apresenta show 'Beatlemania' nesta sexta-feira em Manaus

Manaus/AM - A banda Liverpool comanda nesta sexta-feira (2) uma viagem no tempo com o show Beatlemania, na Loppiano Pizza, com os clássicos de uma das maiores bandas do mundo. A apresentação é um esquenta para um especial que acontece em outubro.

Formada por Saulo Ferreira (voz); Marcus Ferreira (guitarra e voz); Vanir César (guitarra, teclado e voz); Leonardo Dezzairo; (contrabaixo); Geovani Leite (contrabaixo); Renzzo David (bateria); Agnaldo Sanches (bateria), a banda Liverpool retorna aos palcos após um longo período de jejum em função da pandemia. “Passamos o período da pandemia só ensaiando e a banda está voltando agora com alguns novos integrantes e uma outra roupagem”, conta Marcos Ferreira, guitarrista e vocalista da banda.

Para essa noite, os músicos prometem agitar os ânimos dos amantes dos Beatles, com mais de 25 músicas incluídas no repertório, entre elas: Want To Hold Your Hand, Help!, Yellow Submarine, Let It Be, Something, e claro, Hey Jude, para ciar algumas.