Banda Conduta 092 faz show no Teatro Amazonas com tradução em libras

Manaus/AM - "Conduta 092 é música para quem ouve e para quem vê", e pensando nisso a banda manaura vai se apresentar pela primeira vez com tradução em libras, com a parceria da empresa Cão-Guia Acessibilidade

O show da banda Conduta 092 acontece nesta quarta-feira (20), às 20h no palco do Teatro Amazonas, com entrada gratuita. A banda promete um show "100% Conduta" com playlist autoral que não pode faltar os sucessos "Banzeiro", "Orixá" e "Alvorada Rockstar".

A Cão-guia Acessibilidade é uma empresa que proporciona inclusão e que tem a missão de oferecer acesso comunicacional e institucional com respeito às diferenças, competência e equidade, para que o usuário dos serviços de tradução e interpretação em libras e audiodescrição se sinta integrado, quebrando as barreiras comunicacionais, partindo do princípio de que todo cidadão é igual perante a lei e construindo assim uma sociedade mais justa. Mais informações no (92) 98156-1858 ou acompanhe no Instagram @caoguiaacessililidade.