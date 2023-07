Banda Companhia do Calypso substitui Joelma na Festa do Cupuaçu 2023

A nova atração foi necessária após Joelma suspender os show por tempo indeterminado. Na nesta segunda (24 ) a Prefeitura de Presidente Figueiredo confirmou que a banda Companhia do Calypso fará se apresenta no primeiro dia da festa, sexta (28).

Manaus/AM - A banda Companhia do Calypso foi escolhida para substituir a cantora Joelma no 31º Festival do Cupuaçu. A festa coincide com a 25ª Feira de Agricultura, Empreendedorismo e Economia Criativa, que acontece neste final de semana em Presidente Figueiredo, no Amazonas.

