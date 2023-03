Banda Atrium agita evento gospel 'Só Louve' com entrada gratuita em Manaus

O projeto, que nasceu na pandemia após uma iniciativa do médico Thiago Machado, que com um violão e um estúdio fez lives na internet para louvar a Deus, ganhou repercussão e agora chega aos bairros da capital amazonense.

Manaus/AM - A Banda Atrium e a cantora Beatriz Silva são as super atrações do Projeto "Só Louve", que ocorre no próximo dia 7 de abril no Parque Lagoa do Japiim.

