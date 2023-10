Balé Folclórico estreia novo espetáculo com duas apresentrações no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Estreando com duas apresentações no Teatro Amazonas, o Balé Folclórico do Amazonas (BFA) realiza mais um grande espetáculo nesta terça e quarta-feira (17 e 18), às 20h. Em “Lendas”, o corpo artístico faz um resgate histórico e lúdico inspirado na cultura e lendas amazônicas. A classificação é livre.

Em um vislumbre contemporâneo, cheio de cores e risos de cunhatãs e curumins, “Lendas” é um espetáculo de dança para a infância e para toda família. Valorizando a ligação do passado com o presente, a apresentação é um trabalho para explorar todos os sentidos e memórias emotivas.

Segundo Eduardo Amaral, um dos coreógrafos do espetáculo, o roteiro do trabalho fala sobre as diversas lendas que compõem o arcabouço cultural da região, como a Matinta Pereira, Curupira e Vitória Régia. A expectativa é sempre intensa para que o público goste do trabalho.

“Nós tentamos levar essas lendas para o nosso público, para deixar na mente das pessoas, principalmente dos jovens, das crianças e dos mais velhos também, que ouviram histórias de causos e contos. A gente está com muita ansiedade, na verdade, para saber se esse tipo de trabalho vai funcionar”, conclui o coreógrafo.