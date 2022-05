'Arte Sem Fronteiras' escolhe bailarinos para o Festival Folclórico de Parintins 2022

Manaus/AM - Com o objetivo de se preparar para o Festival Folclórico de Parintins 2022, a Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras, de Manaus, está selecionando bailarinos e bailarinas para fazer parte do espetáculo ‘Amazônia do Povo Vermelho’, do Boi Garantido. A seletiva será realizada no próximo domingo (08), na sede da companhia, localizada na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul da capital amazonense, a partir das 14h.

O grupo busca pessoas acima para compor uma grande celebração afro na arena do Bumbódromo. As inscrições são gratuitas.

O coreógrafo diz que está preparando um grande espetáculo para somar com o projeto ‘Amazônia do Povo Vermelho’.

Recém-contratado do Boi Garantido, Wilson disse que esse momento é um novo desafio na sua carreira profissional.

“Fiquei muito feliz com a confiança depositada pelo presidente Antônio Andrade e toda direção do Boi Garantido. Recebo tudo com gratidão e torço para fazer o melhor trabalho daqui pela frente. Eu tenho conhecimento que a galera vermelha e branca gosta de grandes espetáculos e todos podem ter certeza que não vai faltar empenho e dedicação do grupo”, disse.

Trajetória

Natural de Manaus, Wilson Júnior é graduado em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e tem mais de 20 anos dedicados em prol da cultura popular. Ele vem representando o Amazonas com trabalhos de projeção da cultura popular do Norte do Brasil em eventos como o Festival de Dança em Joinville (SC) e o Toronto Brazilfest, no Canadá. O artista também participou como oficineiro no Internacional Samba Congress de Los Angeles.

Atualmente, o coreógrafo e produtor cultural Wilson Júnior faz Mestrado Profissional em Dança na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Fundada em 2008, a Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras conquistou respeito e seu espaço no universo da dança ao longo dos anos. Em 2021, o grupo conquistou o segundo lugar da categoria Duo Sênior – Danças Populares no Festival de Dança de Joinville. Além disso, já trabalhou ao lado de artistas como Klinger Araújo (In Memorian), Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Zezinho Corrêa (In Memorian) e James Rios.