Arraial Geek reúne música, dança e comidas típicas no Centro Cultural Povos da Amazônia

Manaus/AM - O Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) recebe neste domingo (16), o "Arraial Geek", evento que reúne música, dança, comidas típicas e brincadeiras tradicionais. Toda a programação é gratuita e a festividade se estende de 14h às 18h.

As atrações são diversas e para todos os gostos e idades. Nas apresentações musicais, o evento receberá grupos de K-pop, além de DJ's e covers de artistas aclamados no mundo pop como o cantor Michael Jackson.

Além disso, o espaço contará com diversas brincadeiras tradicionais para garantir a diversão do público, como cabo de guerra, corrida do saco e dança da cadeira, além de momentos para jogos como Pokémon Go e Just Dance.

A "Feirinha Geek" também marcará presença na programação. Com vários expositores e artistas vendendo seus produtos, o público poderá apreciar e até levar pra casa itens de decoração, acessórios, obras de arte e até mesmo objetos para colecionadores. Na área de gastronomia, serão vendidas comidas típicas em diversos estandes espalhados pelo local.

"Acreditamos que o espaço do qual o evento será realizado, o CCPA, é um dos atrativos mais bonitos da cidade e com vasta riqueza cultural do povo amazonense. Sempre que temos a oportunidade, levamos eventos para o espaço, com o intuito de mostrar as riquezas, divertir o público geek e, por meio dele, promover o intercâmbio cultural", declarou Ligia Cruz, Coordenadora de Eventos da Casa Geek 42.

O "Arraial Geek" é uma realização da Casa Geek 42 e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, com apoio do Checkpoint, 1 minuto Nerd e KF Transportes e Turismo.

Para mais informações, acesse o site da Casa Geek 42 ou o perfil do evento no Instagram.

Confira abaixo a programação completa do evento nos espaços do CCPA:

Palco Principal

14h - DJ Belfort

15h - Rafael Costa (Michael Jackson Cover)

15h30-Quadrilha Cômica MC's na Roça

16h - Apresentações especiais K-Pop

16h30 - Concurso Rainha e Rei Geek

17h -Quadrilha geek

17h30 - Bingo e Sorteio Geek

Estacionamento CCPA

15h - Cabo de guerra

15h30 - Corrida do ovo

16h - Corrida das très pernas

16h30 - Corrida do saco

Entorno da Cúpula

Feirinha Geek

Lateral do CCPA

Cadeia de Gotham

Jogo das argolas

Jogo das latas

Bola na boca do Buggy

Rabo do burro do Shrek

Pokémon Go

Área de alimentação

Hall

Espaço Artistas

Área Tattoo

Pescaria

Correio Geek do Amor

Cúpula

Just Dance