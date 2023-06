Arraial do CSU começa nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - O Arraial do CSU chega à sua 42ª edição, que começa nesta sexta-feira (9) às 18h, e segue até 9 de julho, com programação para toda família. A comissão organizadora informa que, este ano, o evento contará com dois palcos para as apresentações.

“Em um palco, ocorrerão as apresentações das danças folclóricas e, no outro, as atrações musicais. Como sempre, um evento com toda infraestrutura para a família amazonense sentir-se acolhida e com diversão para todos”.

Além das danças folclóricas, dentre as atrações confirmadas para o primeiro final de semana, estão: Nathalia Lima, Forró Já Kero, Kayza Marques, Forro Genial, Léo Cristian e Forró Xotezim.

Ao todo, cerca de 60 atrações musicais e mais de 80 danças devem subir aos palcos do 42° Festival Folclórico do CSU do Parque Dez.

Orientação

A coordenação do evento sugere que, se possível, para maior mobilidade e evitar assédio de oportunistas que costumam cobrar valores exorbitantes por estacionamento, quem puder ir ao local, por meio de serviço de aplicativos, é recomendado.

Haverá também um espaço para desembarque e embarque de passageiros de táxi e carros de aplicativos.

A coordenação informa ainda que o estacionamento da parte interna do CSU, será limitado aos participantes que vão trabalhar no evento e necessitam descarregar mercadorias.