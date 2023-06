Arraial da Nilton Lins começa nesta quarta com entrada gratuita em Manaus

Manaus/AM - Começa nesta quarta-feira (21), a partir das 19h, um dos mais aguardados eventos da temporada junina em Manaus: o Arraial da Nilton Lins, com uma grande variedade de atrações, praça de alimentação, folclore e entretenimento para toda a família.

O evento, aberto ao público e gratuito, acontece no estacionamento da Universidade, no bairro Parque das Laranjeiras, até a próxima sexta-feira (23).

No primeiro dia, as festividades terão início com uma animada quadrilha apresentada pelos alunos do curso de Educação Física da Nilton Lins. Em seguida, o público poderá apreciar os movimentos do grupo de dança international Odalyk, a quadrilha ‘Festança na Roça’ e ainda o show de Toinho Forró Show e sua banda.

A festa continua na quinta (22) e sexta-feira (23), com as apresentações dos alunos das escolas Maple Bear Manaus, Nilton Lins e Luminova, que vão encantar o público com suas danças folclóricas, mostrando o rico patrimônio cultural da região.

No encerramento do arraial, a atração musical será o cantor de toada Patrick, com uma participação especial e surpresa que os organizadores irão anunciar apenas na data.