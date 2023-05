'Arraial da Alegria' agita Zona Norte de Manaus com shows, quadrilhas e comidas típicas

Manaus/AM - O “Arraial da Alegria”, tradicional festa junina do Shopping Manaus ViaNorte começa na próxima semana, no dia 2 de junho, e segue até o dia 25 de junho, sempre de sexta-feira a domingo, das 17h às 0h.

Na programação há mais de 15 shows, quadrilhas, espaço instagrámavel para fotos, barracas com comidas típicas, brinquedos e muitas atrações para todas as idades, com entrada gratuita.

1º fim de semana

Um dos destaques da programação são as apresentações de quadrilhas e os shows gratuitos. Na sexta-feira (2), o Arraial da Alegria terá a banda “A Tropa”, composta pelos músicos Marcelo Feth, Márcio Brebal e João Raphael. No sábado (3) haverá a apresentação da banda “Xiado da Xinela”, composta por Leninha Salvador e Denner Windson no vocal. Já no domingo (4), as atrações são os cantores Watyla Melo, Frankinho e Biel Lima.

2º fim de semana

No dia 9 de junho, a banda “No Sigilo” com os cantores Pluma Herisson e Eric Salvador agitará a festa. No sábado (10), a agitação ficará por conta da banda “Forró Brizado”, que mistura sertanejo com boi bumbá. Já no domingo (11), a atração é a banda amazonense “Forró Du Gavião”, formada pelos integrantes Amanda, Marcelo e Maykinho.

3º fim de semana

Com o autêntico pé de serra manauara, a banda “Forró Ideal” será a atração no dia 16 de junho e, no dia seguinte, a festa junina terá o cantor George Japa que, com um estilo próprio, faz muito sucesso com shows lotados em Manaus. No domingo (18), o palco será comandado por Guto Lima, cantor consolidado no gênero brega e famoso entre o público local.

4º fim de semana

Seguindo a programação, no último final de semana do “Arraial da Alegria”, dia 23 de junho, a “Banda Elite” fará um repertório com muito forró e músicas no estilo “sofrência”. No sábado, dia 24, a dupla “Xiado da Xinela” volta a se apresentar no evento e, encerrando a programação, no domingo (25), a atração será o grupo “The Seven Va”.