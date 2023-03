Aprenda a criar mensagem de ‘Feliz Dia das Mulheres’ para enviar no WhatsApp

É possível fazer uma bela mensagem de 'Dia das Mulheres' para enviar no WhatsApp com o editor Canva, aplicativo disponível gratuitamente que possibilita a criação de um cartão totalmente do zero ou editar um dos milhares modelo disponibilizado pela plataforma.

Modelos prontos

Abra o aplicativo, procure a barra de usca na parte superior e digite « Dia da Mulher ». Você poderá rolar a tela até encontrar uma opção ideal.

Após escolher o modelo preferido, poderá edita-lo tocando em qualquer um dos elementos do cartão para começar a editar, alterando o texto, adicionar imagens, mudar a cor, etc.

Finalizadas as alterações, toque no símbolo de envio na parte superior e poderá salvar a imagem na galeria do aparelho, além de opções de compartilhar no Whatsapp ou outras redes sociais.

Fazendo do zero

Abra o Canda, toque no símbolo + e escolha o tamanho como convite, stories, cartão, entre outros. Para adicionar elementos, procure a barra inferior por "Texto". Selecione um tamanho e estilo de fonte, toque em editar e escreva a frase desejada. Tocando no símbolo "+" você também pode incluir imagens, ícones e fundos personalizados.

Após concluir as alterações, toque no símbolo de envio na parte superior e poderá compartilhar a imagem através do WhatsApp.