Após quase 4 anos, Nando Reis volta a Manaus para show de 40 anos de carreira

Manaus/AM - O cantor e compositor Nando Reis estará de volta à Manaus com a turnê “Nando Hits”. O artista confirmou a apresentação em Manaus no dia 17 de junho, no Centro de Convenções Studio 5, bairro Japiim.

“Saudades de todo o carinho, gírias, cheiros, cores, sabores e sorrisos dos manauaras! Dia 17 de junho, sexta, estaremos juntos no Studio 5. Vai ser incrível! Abração!”, escreveu o cantor em seu perfil oficial no Twitter.

A venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira, 18 de abril, a partir das 10h. Os passaportes poderão ser adquiridos nas Óticas Diniz do Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular ou pelo site www.shopingressos.com.br

Os valores variam de R$80,00 a R$400,00 e o cliente pode optar pelo parcelamento em todos os cartões de crédito.

No repertório do show, o artista inclui canções como "Dois Rios", parceria com Samuel Rosa e Lô Borges, "Onde Você Mora", parceria com Marisa Monte, "Na Estrada", parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte e "Pra Dizer Adeus, clássico dos Titãs conhecido na voz de Paulo Miklos, mas que é parceria de Nando e Tony Belloto.

O setlist inclui ainda os maiores sucessos de Nando, como "Pra você guardei o amor", "N", Por onde andei", "O Segundo Sol", "Luz dos Olhos", "Relicário", "All Star" e tantos outros.

A turnê

Na turnê "Nando Hits", que estreou em dezembro do ano passado, no Espaço das Américas, em São Paulo, o lendário cantor e compositor traz à tona a magia poética de sua obra musical perpassando por sua carreira de mais de 40 anos de estrada entre paralelos poéticos com parceiros e parceiras ao longo da vida.

Na banda, Eduardo Schuler da banda COLOMY substitui Pupillo Oliveira (ex-Nação Zumbi) na bateria e se junta com os outros infernais Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

Setores

O evento será dividido em quatro setores (pista, arquibancada, frisa e camarote). O setor Camarote All Inclusive dará direito a cathering completo com Drink & Foods, vallet, a melhor visão para o palco, lounge, áreas instagramáveis, banheiros exclusivos e atendimento extra-vip.

O show será produzido pela empresa Smart Bureau, empresa de comunicação, entretenimento e marketing, especializada em produção de eventos culturais e esportivos que retoma suas atividades após os mais de 22 meses de paralisação por conta da pandemia de COVID-19.

“Canção pra Amazônia”

Nando é defensor da Amazônia, e na companhia de outros artistas, participou do manifesto em defesa da maior floresta tropical do mundo, intitulado de “Canção pra Amazônia”. A letra é de Carlos Rennó e a melodia foi assinada por Nando Reis.

A canção lançada em 2021 faz parte de uma campanha do Greenpeace e segundo Reis, o objetivo era chamar atenção para a violenta e gravíssima destruição deste grande patrimônio natural brasileiro.

“Essa destruição vai na contramão de todo pensamento moderno ou sensato que existe até mesmo sobre a produção de riquezas. A destruição da Amazônia tem transformado a riqueza da floresta em um deserto, algo que trará gravíssimas consequências para o mundo. Por isso, a única medida cabível é alertar sobre a conservação”, disse Nando na época.