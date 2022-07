Ana Paula Mady lança remix com trio Agenor, Agostinho e Leo

Manaus/AM - O calor e a energia da Amazônia podem ser sentidos em ‘A Comunista - Remix’, versão assinada pela produtora manauara Ana Paula Mady para música do trio Agenor, Agostinho e Léo, disponível nas principais plataformas de áudio.

Há dez anos no ramo de produção musical, Mady propõe criar beats eletrônicos para músicas de outros artistas da cena manauara. A cumbia do trio Agenor, Agostinho e Léo foi a primeira música contemplada com a proposta.

“Estava ouvindo o álbum da banda a caminho de um curso sobre música eletrônica, daí me veio a ideia de unir o útil ao agradável, tentando aplicar essa roupagem eletrônica à cumbia deles. ‘A Comunista’ é a música que eu mais ouço da banda e é a que eu mais gosto de dançar ao vivo, sempre teve algo que me conquistava no arranjo e letra”, explica a produtora e musicista.

Ouça ‘A comunista’ Mady Remix: https://onerpm.link/562962002752

Feat de milhões

Além do trabalho de produção feito para artistas como Trialis, Gramophone, Kely Guimarães, Andarilha, Egda Carolyn, Ana Paula Mady também é guitarrista da banda Mady e Seus Namorados desde 2017. A produtora e musicista já realizou apresentações ao lado de Bel Martine e Marcelo Nakamura.

Em março deste ano, Mady e Seus Namorados foram atração no Bloco da Cobra Grande, produção de Agenor Vasconcelos. O músico comemora a parceria e fala da admiração pelo trabalho de Mady.

“Foi um presente! Mady simplesmente enviou a música e nós adoramos. Ela é uma das melhores produtoras da cidade de Manaus hoje em dia. Pra mim, especificamente é uma verdadeira honra lançar esse feat”, diz Vasconcelos.

Para Agostinho Guerreiro o remix mistura cumbia e techno brega, dando maior identidade nortista à canção. “É a leitura de uma outra artista. A Mady traz influência de outros gêneros, o que acaba somando com o que já tínhamos feito. As batidas eletrônicas deram uma outra cor à música que ficou mais ainda a cara do norte unindo techno brega e cumbia”.