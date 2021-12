Amazonense vai ministrar oficina de boi-bumbá, ciranda e carimbo no Panamá

Manaus/AM - O coreógrafo amazonense Wilson Júnior, fundador da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras, vai ministrar oficina de danças brasileiras no Panamá. As aulas vão acontecer de 14 a 19 de dezembro.

A proposta foi aprovada pela Embaixada do Brasil no Panamá e o artista vai levar oficinas de carimbó, boi-bumbá e ciranda para duas universidades, além de grupos de danças folclóricas do Panamá.

Wilson mostrou-se muito feliz com a realização das oficinas e disse que tudo é uma novidade para sua carreira artística.

“Tudo neste processo é muito novo, afinal, é a maior projeção da dança da região Norte do Brasil. Com este trabalho, é possível romper fronteiras. Será uma grande novidade, tendo em vista que os artistas do Panamá carregam uma bagagem cultural rica e muito expressiva”, disse.

O artista também fez questão de levantar bandeira em prol do folclore popular brasileiro.

“Neste encontro com a comunidade, vamos aprender juntos o valor das nossas tradições e dos nossos saberes regionais. O folclore está em tudo ao nosso redor, nas brincadeiras de rua, na alegria da ciranda, nas Folias de Reis, nos Congados, no pai que ensina ao filho os antigos conhecimentos dos avós, nas adivinhações e crendices, nas músicas que representam as manifestações culturais de cada lugar, nos trajes que representam a força e a tradição de ensinamentos que perpassam gerações, enfim, o folclore está em nossa vida e faz parte do que somos. Preservar, divulgar e valorizar a identidade do nosso lugar e as nossas tradições, esse é o compromisso daqueles que se dedicam a manter essa chama artística e cultural sempre acesa”, reitera.

Biografia

Wilson Júnior vem representando o Amazonas com grandes trabalhos de projeção da cultura popular do norte do Brasil em seu currículo trás apresentações construídas para os festivais Toronto Brazilfest no Canadá, Festival da cultura brasileira na Áustria e participação como oficineiro no Internacional Samba Congress de Los Angeles.

Recentemente, o artista conquistou premiação no Festival de Dança de Joinville na categoria Danças Populares e desenvolver uma pesquisa profunda das danças populares do Norte do Brasil.

Além disso, ele soma participações no Festival Folclórico de Parintins, pelo Boi Caprichoso, o Festival de Dança do Amazonas e participou de várias apresentações ao lado de artistas como James Rios, Márcia Siqueira, Klinger Araújo, Encanto Vermelho e Paulinho Faria.