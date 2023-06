Amazonas Green Jazz Festival oferece aulas gratuitas após espetáculo

Manaus/AM - O Amazonas Green Jazz Festival, considerado o maior festival de jazz da América Latina, oferecerá palestras e masterclasses gratuitas ministradas pelas estrelas do evento, de 21 a 29 de julho, no Teatro Gebes Medeiros, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus. As inscrições são limitadas e estão abertas no site amazonasgreenjazzfestival.com.br. Além disso, os inscritos receberão certificados de horas pela participação nas aulas.

A primeira masterclass será com a musicista Nadje Noordhuis, no dia 21 de julho (sexta-feira), das 15h às 16h30, apresentando técnicas e ensinamentos sobre trompete. Ela leciona na Manhattan School of Music, Berklee College of Music, Hunter College e mantém um estúdio particular, onde ensina para músicos de diversas partes do mundo.

No mesmo dia, das 17h às 18h30, é a vez de outra artista internacional, Natalie Cressman, que é cantora, compositora e trombonista americana. Ela vai apresentar uma masterclass sobre trombone.

No dia 22 de julho (sábado), das 10h às 12h, a manauara radicada no Rio de Janeiro, Fernanda Mattos, ministrará uma masterclass sobre iluminação cênica. Ela é mestre e doutoranda em artes cênicas, possui ampla experiência na área e é a responsável pela iluminação dos espetáculos do festival.

E no dia 23 de julho (domingo), das 11h às 12h30, a aula fica a cargo do guitarrista americano Jonathan Kreisberg que, em sua trajetória, tem passagens pela New World Symphony Orchestra, sob regência de Michael Tilson Thomas.

A semana de palestras continua no dia 24 (segunda-feira), das 10h às 12h, com uma masterclass sobre guitarra com o músico, arranjador, produtor, guitarrista, violonista e compositor, Aldenor Honorato, que também é um dos membros da Amazonas Band.

Uma das maiores violinistas de todos os tempos, a americana Regina Carter, apresentará uma masterclass sobre violino também no dia 24, das 15h às 16h30. Ela começou a estudar violino aos quatro anos e já se apresentou em vários festivais de jazz espalhados pelo mundo. Logo depois, das 17h às 18h30, será a vez da masterclass sobre percussão africana com Dizu Plaatjies, conhecido por ser o fundador e ex-líder do grupo de percussão sul-africano Amampondo.

No dia 25 (terça-feira), das 10h às 12h, haverá a masterclass com o guitarrista, compositor, educador e criador de conteúdo Ismael Nascimento, que é amazonense com doutorado em “jazzguitar” pela Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles (EUA), onde conquistou vários prêmios. À tarde, das 15h às 16h30, acontece a palestra “Estratégia organizacional do Amazonas Green Jazz Festival”, com a diretora de produção do festival, Inês Daou, que tem mais de 30 anos de carreira na área e é responsável por grandes eventos nacionais e internacionais.

Um dos mais importantes bateristas da história por dominar, como poucos, o vocabulário do jazz e da música afro-cubana com versatilidade, Ignacio Berroa, fará uma masterclass sobre bateria, no dia 26 de julho (quarta-feira), das 10h às 12h. A programação do dia continua com a masterclass do saxofonista, compositor e arranjador, Felipe Salles, das 15h até 16h30. Ele reside nos EUA desde 1995, onde tem uma carreira consolidada, ganhou prêmios e é professor efetivo da Universidade de Massachusetts.

No dia seguinte, 27 de julho (quinta-feira), das 10h às 12h, também haverá uma aula de saxofone. Desta vez, com o experiente saxofonista, flautista e compositor, Rodrigo Ursaia, que vai abordar os subsídios técnicos para a interpretação e a improvisação no saxofone.

Ainda no dia 27, das 15h às 16h30, tem masterclass sobre Áudio com Clement Zular. Ele é engenheiro de gravação e áudio; tem experiência em direção técnica e sonorização de palco; atua como projetista em acústica; e é o responsável pelo sistema de áudio dos shows do festival. No dia 28 (sexta-feira), das 15h às 16h30, é a vez da palestra com Ted Panken, jornalista americano, especializado em jazz, que vem fazer a cobertura do festival especialmente para a revista Down Beat, uma das mais conceituadas no gênero musical.

Para finalizar a programação de palestras e masterclass gratuitas, no dia 29 de julho (sábado), das 10h às 12h, a pianista Cristiane Bloes apresentará seus conhecimentos sobre piano. Ela é coordenadora do Departamento de Piano e Harpa do Conservatório de Tatuí, onde é professora desde 1993 nas disciplinas piano e música de câmera.

Sobre o festival

A edição deste ano do Amazonas Green Jazz Festival, intitulada “Ella’s”, faz uma homenagem às vozes femininas do jazz, com uma ampla programação entre os dias 21 e 30 de julho, no Teatro Amazonas, situado no centro histórico de Manaus. Além das palestras gratuitas, o festival também promoverá exposições na Casa do Jazz, o Jazz no Flutuante, o circuito “Aqui tem Jazz”, além de outras atividades.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Além disso, tem apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Manauara Shopping e Hotel Juma Ópera, com produção da Iai Promoções.

