‘8 Presidentes, 1 Juramento’ estreia nesta quinta no Cine Casarão

Manaus/AM - O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado no Centro de Manaus, contará com dois filmes inéditos na programação desta semana: ‘A Noite do Fogo’ e ‘8 Presidentes, 1 Juramento’. Ambos estreiam nesta quinta-feira (18), às 16h30 e 18h30, respectivamente, e os ingressos podem ser adquiridos no perfil do espaço cultural, no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Dirigido por Tatiana Huezo, o drama ‘A Noite do Fogo’ mostra uma cidade solitária situada nas montanhas mexicanas, onde três amigas ocupam as casas daqueles que fugiram e se vestem de mulheres quando ninguém está olhando.

Enquanto magia e alegria abundam no próprio universo impenetrável delas, suas mães treinam as três garotas para se protegerem dos grupos de sequestradores que atuam na região, até que um evento altera a rotina do povoado. O filme será reexibido na sexta-feira (19), às 17h30, e sábado (20), às 15h30.

Também na quinta-feira, entra em cartaz ‘8 Presidentes, 1 Juramento’, da brasileira Carla Camurati. Por meio de materiais de arquivo de diferentes mídias, nacionais e internacionais, o filme revive o período da redemocratização brasileira, do movimento das Diretas Já até a posse de Jair Bolsonaro. A reexibição será no domingo, às 18h30.

Ainda nesta será haverá uma pré-estreia, no sábado, às 19h30. Trata-se de ‘O Novelo’, de Claudia Pinheiro. Cinco irmãos acabam sendo criados pelo irmão mais velho, após a morte da mãe. Um dia, já adultos, eles recebem a notícia de que um homem em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode ser o pai deles. Na sala de espera do hospital, eles mergulham em conflitos e memórias e, por meio do tricô aprendido na infância.

Programação

Apesar das estreias, as exibições no Cine Casarão iniciam na quarta-feira (17), com a ‘Quarta dos Clássicos’, que tem entrada gratuita. Nesta semana, será exibido ‘A Estrada da Vida’, de Federico Fellini, às 16h30, além dos curtas amazonenses ‘A Bela Poc’, de Taciano Soares, e ‘Manaus Hot City, de Rafael Ramos’, às 18h30. No caso dos curtas, haverá, ainda, um debate com os diretores.

Ainda na programação é possível conferir ‘Dogman’ (sexta, 15h30), ‘Cabeça de Nêgo’ (sexta, 19h30, e domingo, 16h30) e ‘Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente’ (sábado, 17h30).

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.