7 composições disputam 1ª eliminatória da escolha do samba enredo da A Grande Família

Manaus/AM - A escola de samba A Grande Família promove feijoada e 1ª eliminatória do samba enredo para 2022, neste domingo (29), para escolher o samba enredo 2022, a disputa vai contar com 7 composições. O evento está programado para iniciar às 12h com a feijoada e a disputa entre os sambas começa a partir das 19h na quadra da escola localizada na rua Careiro S/N, bairro São José Operário I, Zona Leste de Manaus.

O evento marca o retorno das atividades na quadra da agremiação visando o carnaval 2022. É como pontua a diretoria da escola "Estamos retornando gradativamente é claro, com um rigoroso cuidado com os métodos de prevenção, reforçando o uso dos equipamentos de proteção" salienta o presidente Luiz Gilberto Ferreira

Por outro lado, a diretoria está muito confiante no samba que for escolhido de fato, mostre na avenida do samba o verdadeiro retrato histórico do "Café Brasileiro".

Concorrência

Para a disputa inicial foram inscritos 7 composições, que estão sendo criteriosamente avaliados pela comissão julgadora.

Feijoada

Para participar, você precisa adquirir sua pulseira no valor R$ 20 (Limitado) por conta do público, somente 50%, será obrigatório a apresentação da carteira de vacinação com pelo ao menos a primeira dose e o uso indispensável da máscara. E se você tiver dúvidas pode entrar em contato com as redes sociais da agremiação pelo @grcesagrandefamilia ou pela fan page A Grande Família Oficial.