1º Workshop sobre vivência no Teatro Musical é realizado em Manaus

Manaus/AM - O 1º Workshop Vivência no Teatro Musical, será realizado a partir do dia 7 até o dia 18 de dezembro em um evento totalmente gratuito na cidade de Manaus. O evento acontecerá no Palácio da Justiça e na Casa de Artes Trilhares. Com capacidade de participação para 30 inscritos, através da solicitação prévia até o próximo sábado (5) o projeto visa realizar uma imersão na linguagem teatral.

“O evento será realizado durante duas semanas com a presença de colegas profissionais como: Monique Andrade, Rodrigo Vieira, Diego Altobele e Otávio Simões, todos vindos de áreas que compõem a linguagem Teatro Musical”, anunciou Matheus Sabbá, diretor do projeto.

Inserida na programação também está uma roda de conversa on-line e aberta ao público geral intitulada: “Os desafios de se fazer Teatro Musical fora do eixo”, que será composta por diretores de Teatro Musical de outros eixos como Gual Dídimo (PA), Andre Gress (CE) E Fernanda Maia (SP).

Sobre o Workshop

Ao decorrer da oficina os participantes viverão uma imersão em cada um dos elementos que compõem os musicais (interpretação, música e dança). A partir da construção de números de grandes obras conhecidas pelas participantes, haverá a análise de cada um dos elementos enérgicos e técnicos necessários para a realização da linguagem.

“A parte histórica e teórica sobre Teatro Musical também será abordada durante a oficina. A intenção é que a partir do contanto com esses conteúdos, os intérpretes possam ter um direcionamento sobre como praticar e investigar as necessidades que o Teatro Musical possui e a partir disso darem continuidade ao trabalho”, comentou o diretor.

O link pode ser encontrado no perfil das redes sociais do próprio Matheus Sabbá (@matheussabba) em sua biografia, ou acessado em link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDowFs8WoIc4ppTkV6dxmX7ZyL1soCC53M8PDzyptx_TmUIw/viewform

O projeto inclusive foi contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais 2020 da Lei Aldir Blanc na categoria de Teatro.

Saiba Mais

Matheus Sabbá é o diretor do projeto e ator na cidade de Manaus desde 2010. Iniciou sua pesquisa em teatro musical na Cia. de Teatro Metamorfose onde atuou em algumas montagens, e começou suas investigações em direção no Parque Cidade da Criança, onde foi assistente de direção. Participou também de cursos como: “Broadway Brasil” em Fortaleza, onde teve aulas com professores da Broadway Dreams Foundation.

Na Universidade do Estado do Amazonas, se formou bacharel em Teatro em 2017 e aprofundou sua pesquisa em direção para musicais. Como diretor também esteve em outros espetáculos como “Dream – o Musical”, “Kids – o show” e no Festival Amazonas de Ópera fez sua estreia em 2018 com a direção da ópera “Dessana, Dessana”.

Em 2019 dirigiu o concerto “Playbill”, dentro da Série Encontro das Águas, onde apresentava trechos de vários musicais conhecidos pelo público e também o musical “A Caixa Mágica do Natal”, que fez sucesso de público e ganhou no Premio Brasil Musical o título de Melhor Musical Norte e atualmente teve 7 indicações no Premio Cenym de Teatro com a mesma obra e ganhou 3 prêmios.