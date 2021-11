1º Festival Amazon Moving começa nesta segunda

O 1º Festival Amazon Moving foi contemplado pelo Prêmio Feliciano Lana. O edital, lançado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), recebeu com recursos da Lei Aldir Blanc para apoiar a cultura, um dos principais setores afetados pela crise pandêmica causada pelo novo coronavírus.

A comissão julgadora é composta por oito jurados divididos entre as duas categorias: Música e Dança. De acordo com o coordenador geral, Rivaldo Pereira, a premiação soma R$ 50 mil. O valor será distribuído entre os vencedores.

O Festival abre espaço para os talentos locais e de outros estados do país. Ao todo, 60 dançarinos devem competir no festival em três subcategorias de Dança. Já na categoria Música, 20 toadas foram selecionadas após curadoria.

Manaus/AM - Manaus recebe a partir desta segunda-feira(22), o 1º Festival Amazon Moving. Voltado aos amantes do Boi-Bumbá, dançarinos, compositores e intérpretes disputam em suas categorias um valor total de 50 mil reais. O Festival acontece nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro, no Teatro Manauara e será aberta para o público presencial, mas também será transmitida pela internet via Live, pela página da Empresa Amazon Party Produções no Facebook.

