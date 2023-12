1ª Feira Pé de Tucumã em Manaus terá produtos de Economia Criativa

Manaus/AM - Vestuário, flores e plantas, artigos de decoração, artesanato e artes em madeira são alguns produtos que serão oferecidos na Feira Pé de Tucumã, que será realizada neste sábado (16) das 10h às 19h, na Rua 13 (antiga Alfredo Valois), 252, Conjunto Hiléia II, bairro Redenção. A entrada é gratuita.

Em sua primeira edição, a Feira reunirá mais de 20 empreendedores de Economia Criativa. Algumas das marcas que vão marcar presença são: Ana Raio Variedades, Aroma Di Marina, Menina das Flores, Grimório Amazônico, Mister Pavão, Garota Selvagem, Lu Crochê, Praia de Rio, Princesa do Dogão e JessCakes.

Cleber Santos, um dos organizadores, destaca que o objetivo é fomentar o segmento de Economia Criativa em Manaus, apoiando empreendedores locais.

"Ao longo do dia, nós reuniremos ideias brilhantes e produtos de excelente qualidade, com preços acessíveis, para o público conhecer. Dessa forma, o empreendedor também cativa novos clientes e fortalece suas vendas, especialmente na reta final do ano", explica.

Outros atrativos são as playlists de músicas e a gastronomia regional, que servirá várias receitas de café da manhã, churrasco, kikão, bolos e salgados. No horário do almoço, haverá venda de feijoada. Mais informações são disponíveis através do contato: (92) 99613-9412.