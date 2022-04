1ª edição do ‘Divas do Festival’ traz a Manaus ex-cunhãs que fizeram história

Manaus/ AM - As ex-cunhãs do boi-bumbá Garantido, Alessandra Brasileiro e Tatiane Barros participam da 1ª Edição do "Divas do Festival" que acontece no dia 9 de abril, a partir das 19h na Casa de Cultura Luar de Uaicurapá, localizado na avenida Rio Madeira, nº 452, Nossa Senhora das Graças.

O evento vai contar com as apresentações de Arlindo Neto, Mara Lima, Edilson Santana e Fellipe Jr, que prometem levar ao palco sucessos antológicos que marcaram festivais e a trajetória das ex-cunhãs, uma apresentação especial está sendo preparada para homenagear os ex-itens campeãs do festival de Parintins.

Histórico

Na língua Tupi, “Cunhã-poranga” significa “mulher bonita da aldeia”. Sua presença na arena do boi é a mistura de história com misticismo. A lenda indígena acredita que esta mulher de beleza exuberante possua poderes míticos que a aproximam dos deuses.

Alessandra Brasileiro defendeu o item por quatro anos consecutivos, de 1998 a 2001. Ela conta que relembra com carinho a fase de muita representatividade. “Disputei com três contrárias diferentes e sempre obtive a vitória. Foi um grande prazer defender as cores do meu boi Garantido, defendi com muita garra e orgulho”, disse Alessandra.

Já Tatiane Barros foi cunhã-poranga durante 10 anos, de 2004 a 2014. O momento mais marcante para a artista foi num momento de superação de todas as barreiras em defesa do item do boi Garantido. “A apresentação que mais marcou foi do ano do centenário do boi Garantido, em 2013. Foi um ano de verdadeira superação. Torci o tornozelo um dia antes do festival, na passagem de som. Foi uma loucura tudo isso”, relembrou Tatiane. Parintinense, Tatiana conta orgulhosa dos anos que defendeu as cores vermelha e branca.