Advogada é encontrada morta com tiro na testa dentro de carro

Ela contou que a filha não atendia as ligações desde o último dia 30 de maio. Conforme a polícia, Jessyka estava com um tiro de pistola .380 e curiosamente, nenhum pertence dela havia sido levado.

Uma advogada de 29 anos, identificada como Jessyka Alessandra da Conceição, foi encontrada morta nesta quinta-feira (1), com um tiro na testa dentro de um carro em Novo Progresso, cidade do interior do Pará.

