Adolescente é apreendido com arma e drogas em Manaus

Policia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), nesta terça-feira (11/07), apreendeu um adolescente, de 17 anos, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus.

A ação foi durante operação policial conjunta Beco travessa Pires de Carvalho, no referido bairro, quando a Rocam efetuou abordagem em um suspeito que tentou fugir do local. Com o adolescente, a equipe policial encontrou uma pistola, com sete munições e a quantidade de 37 porções de substancias entorpecentes, sendo 32 com aparência de oxi, quatro possivelmente maconha e uma com aspecto de cocaína.

A ocorrência foi conduzida à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).