Acidente deixa um ferido e carro destruído em avenida de Manaus

Manaus/AM - Uma pessoa ficou ferida durante um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira (9), na avenida Pedro Teixeira, envolvendo um carro.

O acidente ocorreu por volta das 6h, no encontro da via com a avenida Djalma Batista, na frente da Igreja Presbiteriana e de um centro comercial.

O carro, modelo Corrolla ficou destruído no local e a vítima precisou ser socorrida pelo Samu. Agentes de trânsito estão na cena do acidente, onde o veículo permanece no aguardo do guincho, mais informações em instantes.