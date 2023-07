Ação Detran: mais de 1.200 pessoas são atendidas em Presidente Figueiredo

Órgãos como a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) também se fizeram presentes com suas ações na praça da Vitória.

A Equipe de Educação para o Trânsito da instituição promoveu uma programação especial voltada para 800 alunos das escolas municipais da cidade, com a apresentação do teatro de fantoches “Os Vingadores do Trânsito”, e distribuiu material educativo e desenvolveu atividades lúdicas.

No ônibus itinerante do Detran, foram ofertados serviços envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), regularização de veículos, além da realização de, aproximadamente, 150 inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela instituição.

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promoveu, nesta sexta-feira (14), na praça da Vitória, em Presidente Figueiredo,que atendeu mais de 1.200 pessoas com serviços sociais, emissão de documentos, atividades e palestras educativas, além da entrega de equipamentos de segurança para mototaxistas.

