Youtube cancela Rewind 2020; saiba o motivo

A tradicional retrospectiva do YouTube de fim de ano, Rewind, foi cancelada este ano. A plataforma oficializou a decisão pelo Twitter. Leia o comunicado:

“Desde 2010, encerramos o ano com o YouTube Rewind: um momento para relembrarmos, juntos, os vídeos, as tendências e os criadores de conteúdo mais marcantes dos últimos 12 meses. Para o que amam esta tradição - ou mesmo para quem só lembra do vídeo de 2018 - a retrospectiva sempre foi uma celebração de todos que fazem parte da nossa plataforma.

Sobre o Rewind deste ano. pic.twitter.com/Pp1aTDE03M — YouTube Brasil (@YouTubeBrasil) November 12, 2020

Mas 2020 está sendo diferente. E não queremos simplesmente seguir com a nossa programação, como se nada tivesse acontecendo. Por isso, não faremos o YouTube Rewind neste ano.

Sabemos que alguns dos melhores momentos de 2020 vieram dos nossos criadores. Vocês encontraram formas de animar, ajudar, motivas e fazer as pessoas rirem. Este ano difícil realmente ficou melhor por causa de vocês.

Agradecemos por fazerem a diferença”

Relembre o Rewind 2018:

