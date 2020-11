Yara Flor aparece com Caipora em nova imagem de Mulher-Maravilha; vem ver

“É verdade. Eu não terminei com Yara Flor depois que ela estreou em DC's Future State: Wonder Woman em janeiro. Mais por vir!”. E foi assim que a artista Joëlle Jones legendou uma nova imagem da nova Mulher-Maravilha brasileira, a Yara Flor.

E não apenas isto: a imagem mostra uma outra lenda, mas dessa vez não da DC e sim do nosso folclore. Caipora está na mesma ilustração divulgada, que foi confirmada pela própria desenhista.

It’s true. I’m not done with Yara Flor after she debuts in DC’s Future State: Wonder Woman in January. More to come! pic.twitter.com/YKvicedmYs