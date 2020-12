X-Men terá temporadas da série clássica no Disney+; saiba quando

Uma das maiores frustrações dos fãs de X-Men foi não ver todas as temporadas da série clássica no streaming da Disney+, porém isso vai mudar.

De acordo com a Marvel News, que não costuma errar, as temporadas 2, 3, 4 e 5 da série clássica estarão disponíveis dia 15 de janeiro, o mesmo dia de estreia de WandaVision.

Já "Marvel's 616", série documental que explora a criação dos quadrinhos da Marvel e seu impacto no mundo real, irá estrear dia 29 de janeiro.