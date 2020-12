Viúva Negra Yelena confirmada em Gavião Arqueiro e outra série da Marvel

Yelena Belova está confirmada na série Gavião Arqueiro. O rumor começou esta semana, envolto em mistérios variados, incluindo a espiã russa em outro seriado, também da Marvel.

Interpretada por Florence Pugh, Yelena também fará uma participação na série Falcão e o Soldado Invernal, de acordo com ninguém menos que Grace Randolph, devidamente certificada pelo Rotten Tomatoes

Relembre a sinopse oficial da personagem:



Yelena Belova (Florence Pugh)

Um produto do programa de treinamento implacável da Sala Vermelha, ela mantém uma história secreta com a Viúva Negra e está determinada a resolvê-la. Quando Yelena se encontra presa em um mundo cheio de ameaças perigosas em cada esquina, sua única chance de sobrevivência é talvez através de uma trégua frágil com a pessoa que ela culpa por uma vida inteira de tormento: Natasha Romanoff (Scarlet Johansson).

O filme solo Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson novamente como Natasha Romanoff, estreia dia 05 de maio de 2021.

