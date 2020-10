Último filme de Chadwick Boseman tem novas imagens reveladas

Chadwick Boseman (nosso eterno Pantera Negra) ainda gravou um filme antes de falecer. A Netflix revelou os novos pôsteres de ‘A Voz Suprema do Blues’ com o ator e Viola Davis, os protagonistas do longa.

Além deles, Glynn Turman, Taylor Page, Duna Brown, Colman Domingo e Michael Potts também ganharam imagens individuais.

Introducing Ma Rainey and her band. MA RAINEY'S BLACK BOTTOM on Netflix December 18.



Viola Davis as Ma Rainey pic.twitter.com/gkKo2HRST4 — NetflixFilm (@NetflixFilm) October 15, 2020

Confira a sinpose:

Chicago, década de 1920. A tensão só aumenta entre os músicos que aguardam em uma claustrofóbica sala de ensaio a lendária e revolucionária “Mãe do Blues”, Ma Rainey (Viola Davis, vencedora do Oscar®). Atrasada para a sessão de gravação, Ma trava uma batalha com seu produtor e empresário branco em defesa do controle sobre sua música. Enquanto a banda espera, o ambicioso trompetista Levee (Chadwick Boseman) – interessado na namorada de Ma e determinado a trilhar seu próprio caminho na indústria da música – faz o clima esquentar entre os músicos com uma profusão de verdades e mentiras que mudarão para sempre o rumo da vida de todos.

