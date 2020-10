Última temporada de Arrow já está disponível na Netflix

Um misto de felicidade e despedida invadiu os fãs do mundo nerd. Começou hoje (27) a oitava temporada de Arrow, sobre o super-herói da DC.

Inspirada nos quadrinhos do Arqueiro Verde, a série acompanha as aventuras do playboy que se torna super-herói e luta contra vilões, armado apenas com arco e flechas. E todas as temporadas estão na Netflix.

Durante um podcast, Stephen Amell (Oliver Queen em #Arrow), revelou ter testado positivo para o Covid-19 no início deste mês e por isso se afastou das redes sociais, do set de gravações, e de sua família, para cumprir o isolamento de 15 dias. Felizmente o ator já se recuperou.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party