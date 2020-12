Turma da Mônica edição 1 será homenageada na CCXP; saiba mais

A primeira revistinha da Turma da Mônica será homenageada na CCXP Worl deste ano e vai dar muito o que falar. O primeiro e único gibi com o nome "Mônica e sua Turma", a capa foi lembrada no pôster oficial do evento.

A imagem tem os mais clássicos personagens da Turma criada por Maurício de Sousa e juntou "20 artistas para fazer uma jam piece inédita? Parece coisa do Louco, mas a verdade é que não tinha como dar errado, né? O pôster oficial da #CCXPWorlds é uma homenagem aos 50 anos da publicação de Mônica e Sua Turma nº1, um marco das HQs brasileiras".

Este ano, a CCXP World será totalmente digital e acontece de 4 a 6 de dezembro.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]