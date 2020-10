TBT Astronomia: Um curioso chamado Cassini

Era 15 de outubro de 1997 quando o espaço conheceu Cassini, o orbitador que saiu da Terra e tinha como missão conhecer mais sobre o planeta Saturno. Mas ele não foi sozinho: Huygens, o aterrissador, juntou-se à missão espacial.

Cassini entrou na órbita de Saturno em 1 de julho de 2004 e ficou em operação até dia 15 de setembro de 2017. Foram 13 anos de descobertas do planeta Senhor dos Aneis (oito grupos) e de suas 62 luas.

O projeto aconteceu em conjunto com a Nasa, ESA (Agência Espacial Europeia) e ASI (Agência Espacial Italiana).

Cassini nos revelou muito em seus 22 mergulhos: numa região pouco conhecida localizada entre o planeta e seus aneis. A região permanecia inexplorada até então, mas graças à sonda foi possível investigar — e fotografar — o espaço de 2,4 mil quilômetros.

A superfície rochosa, os furacões permanentes de Saturno, a presença de lagos na superfície de Titã foram muitas das novidades que aprendemos… mas um mistério ainda não foi revelado: qual a rotação daquele planeta?

Tudo que sabemos é que dia 15 de setembro de 2017 nos despedimos oficialmente do orbitador. Com o fim do combustível, os cientistas decidiram por enviar o orbitador para se desintegrar na atmosfera de Saturno, evitando um lixo espacial que também poderia colidir com alguma lua e contaminar os satélites.

Mas para nós, amantes do Espaço, Cassini voltou para casa.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party