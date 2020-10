TBT Astronomia Primeira foto de outro Planeta e mais

O dia 22 de outubro parece ser uma data bem produtiva para a Astronomia em geral. Neste dia, em 1966 — A União Soviética (atual Rússia) lançou a Luna 12. Também conhecida como Luna E-6LF No.2 e Lunik 12, a sonda espacial não-tripulada de origem soviética foi do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Em geral, a missão tinha como objetivos entrar na órbita lunar e tirar fotografias, realizar emissões em raios X e gama (para determinar a composição química lunar), além de estudar anomalias gravitacionais da Lua, a concentração de fluxos de meteoritos perto da Lua e a intensidade de radiação corpuscular nas vizinhanças da Lua.

Cerca de 302 transmissões de rádio e 602 órbitas da Lua foram concluídas. Fotografias da superfície lunar começaram a ser enviadas pela sonda em 27 de Outubro de 1966. O número total de fotos obtidas, não é conhecido, sendo que as autoridades soviéticas divulgaram apenas uma quantidade limitada das mesmas, a partir de 29 de Outubro.

Em 1975, houve a missão espacial não tripulada soviética Venera 9 chegando a Vênus.

A Venera 9 transmitiu a primeira foto da superfície do Planeta, tirada de uma altura de 90 cm. Foram as primeiras fotos recebidas da superfície de um outro planeta.

Na primeira foto tirada da superfície de Vênus (acima): O horizonte está no canto superior direito. As rochas possuem algumas dezenas de centímetros de largura.

O aterrizador deveria transmitir uma foto panorâmica de 360°, mas como uma das proteções da câmera falhou em ser ejetada, apenas um panorama de 180° foi recebido. A iluminação do local era semelhante a um dia nublado na Terra e a imagem mostra claramente a presença de rochas planas ao redor do aterrizador.

Alguns resultados preliminares indicaram:

- Nuvens com espessuras de 30 a 40 km;

- Pressão na superfície de aproximadamente 90 atm (terrestres);

- Temperatura na superfície de 485 °C;

- Níveis de luz comparáveis a dias nublados de verão na Terra;

- Ausência aparente de poeira no ar e uma variedade de rochas de 30 a 40 cm não erodidas;

- Os constituintes das rochas do local de pouso indicavam serem semelhantes ao basalto;

- A velocidade dos ventos no local de pouso variavam de 0,4 a 0,7 m/s, uma velocidade baixa com consequente pouca poeira no ar;

- A velocidade dos ventos variava entre 50 a 100 m/s nas altitudes de 40 a 50 km respectivamente.

Após transmitir informações por 53 minutos, o aterrizador encerrou as transmissões. Isso ocorreu não em função das condições adversas na superfície (a temperatura interna da sonda era de 60°C e os instrumentos estavam em operação), mas em função da não retransmissão dos sinais pelo orbitador que já se encontrava fora da linha de visada.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Apollo 7 cai com segurança no Oceano Atlântico depois de orbitar a Terra 163 vezes. O evento fez parte do Programa Apollo e aconteceu em 22 de outubro de 1968.

Neste dia, mas em 2008, a Índia lança sua primeira missão lunar não tripulada Chandrayaan-1. Sua missão consiste em passar dois anos em órbita da Lua fazendo um mapeamento da superfície do satélite, para produzir um mapa completo de suas características químicas e de topografia em 3D. As regiões polares são de interesse especial, já que se acredita que elas possam conter algum tipo de gelo.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party