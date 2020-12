Stitch em um triciclo é o novo Funko Pop muito fofíneo; vem ver

O alien Stitch é um dos mais conhecidos do Universo Disney e agora vemos o nosso amado bicho azul por um outro ângulo: andando de triciclo, igual a uma criança feliz, em um novo Funko Pop Edição Limitada.

E nós amamos a criatura geneticamente modificada que parece uma junção de coala e bulldog. Criado para o espalhar o caos pela galáxia, Stitch é apresentado no começo com temperamento abrupto e, aos poucos, brincalhão e com um quê de malvado.

E é neste momento que Lilo entra na história e fica com a responsabilidade de deixá-lo amigável também para as outras pessoas.

Após ser aprisionado em um asteróide, Stitch consegue escapar e vai parar nas ilhas do Havaí, onde acaba sendo adotado pela pequena garota Lilo, que a trata como um cãozinho e lhe dá o nome de "Stitch".

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]