Star Wars lança figura colecionável de Ahsoka Tano

Os fãs de Star Wars estão mais empolgados com o universo expandido do que os filmes. Também pudera: a última trilogia deixou muito a desejar, enquanto os derivados como O Mandaloriano (e baby Yoda) estão fazendo o sucesso que deveríamos ver nos longas.



Mas nem por isso a saga deixa de levar nossos dinheiros. A Hot Toys divulgou as primeiras imagens da action figure de Ahsoka Tano, a antiga aprendiz de Anakin Skywalker em The Clone Wars.



A empresa afirmou em seu site que a figura é 1/6 de escala, com 28 pontos de articulação e cerca de 29 centímetros.



Ela também vem com um par de sabre de luz azul; m par de lâmina de sabre de luz azul em movimento (fixável até o cabo); um detonador térmico; um holoprojetor; uma igura de holograma de Anakin Skywalker; uma figura de holograma de Obiwan Kenobi; uma figura de holograma de Yoda e uma estante de figura especialmente projetado e com placa de identificação do personagem e logotipo de Star Wars



