Spin off de The Walking Dead será baseado em HQ

O ator de The Walking Dead vai continuar com seu trabalho um tanto sanguinolento, também baseado em quadrinhos e para as telinhas.

Norman Reedus, o Daryl de TWD, vai estrelar o spin off da série de sucesso da AMC. Aliás, o ator já acertou o contrato com a produtora para adaptar o quadrinho, ser o protagonista e ainda produtor-executivo.

Undone by Blood é uma HQ com uma abordagem moderna do faroeste e conta a história de Ethel, uma jovem que, inspirada em um livro, retorna à sua cidade natal para se vingar do homem que assassinou sua família.

