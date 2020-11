Spider-Man tem mais uma homenagem a Chadwick Boseman; aprenda a chegar

Spider-Man: Miles Morales é um dos mais aclamados games que acabaram de surgir para PS4 e PS5. Além dos gráficos, trajes e skins diferenciadas, o game também já fez uma justa homenagem a Chadwick Boseman (https://www.portaldoholanda.com.br/1-minuto-nerd-por-atila-simonsen/spider-man-miles-morales-faz-tributo-chadwick-boseman), nosso eterno Rei T’Challa, ao final do jogo.

Mas os gamers descobriram mais duas referências ao ator que deu vida ao Rei de Wakanda (Forever!): publicado no Reddit e confirmado pelo IGN Brasil, o game do amigão da vizinhança tem uma Boseman Way e uma Rua 42.

O IGN ensinou a localizar as duas vias: em um trecho da Rua 42, entre a primeira e terceira avenidas do game, a Boseman Way fica próxima a um ponto de viagem rápida, o que facilita bastante a jornada dos curiosos. Aliás, 42 - A História de uma Lenda (2013) foi um dos primeiros filmes na carreira de Chadwick Boseman. Essa pode ser a razão para que a Rua 42 tenha sido escolhida como o ideal para a homenagem.

Abaixo, você confere outra screenshot tirada enquanto estávamos exatamente no local apresentado na imagem anterior. Tente se guiar pelo edifício mais largo a noroeste, que é bastante característico.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]